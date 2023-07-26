أوسوريو يحسم مستقبل محمد صبحى مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، بشأن محمد صبحي حارس المرمى.

وتلقى صبحي بعض العروض في الفترة الأخيرة وسط غضب جماهيري ضد الحارس بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر، لـ"الدستور"، أن أوسوريو رفض بشكل نهائي رحيل محمد صبحي في الموسم المقبل وتمسك ببقائه مع الفريق، وشدد على أهمية استمراره في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن أوسوريو ورغم أخطاء صبحي لكن يضع عليه ثقة كبيرة ويعتبره الحارس الأساسي للفريق ويرفض فكرة ذبحه بعد الأخطاء التي وقعت.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة خاصة مع حمدي علاء لاعب الوسط العائد من الإعارة على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عكاظ بالطائف بالمملكة العربية السعودية، فى حضور أحمد سيد "زيزو" لاعب الوسط ومنحه بعض النصائح والتعليمات الفنية لتطبيقها في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق غدًا الخميس في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبدالله "نيمار" – أحمد عبدالرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.