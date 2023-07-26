اللجنة البارالمبية تعلن موعد الأدوار النهائية لدوري كرة القدم قصار القامة

قررت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، إقامة الأدوار النهائية من بطولة الدوري المصري لكرة القدم قصار القامة للموسم الرياضي 2022-2023، يوم السبت المقبل بالصالة المغطاة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقد تأهل للأدوار النهائية كلًا من: ”الأهلي بالملاحة، أسوان، نجوم السادات، البنك الأهلي، كفر سعد، والفيوم”.

وتخضغ البطولة لقواعد قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة، حيث تقام المباراة على شوطين، ويحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط، وفي حالة التعادل يتم منح كل فريق نقطة واحدة.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولة الدوري المصري لكرة القدم لقصار القامة في شهر مارس الماضي، والتي تقام لأول مرة بمصر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.

يذكر أن منتخب مصر لقصار القامة قد حقق الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية من بينها الفوز ببطولة كأس العرب لقصار القامة والتي شارك بها خمس دول وهي مصر، الأردن، السودان، سوريا، وفلسطين، بالإضافة إلى المشاركة الشرفية لمنتخب إسبانيا واستطاع المنتخب المصري تحقيق لقب البطولة بعد الفوز على الأردن في النهائي.

وزير الشباب والرياضة يشيد بنتائج بعثة منتخب مصر في بطولة العالم لناشئين وناشئات الإسكواش بأستراليا

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى بعثة منتخب مصر للاسكواش، بعد النتائج المميزة التي تحققت ببطولة العالم لناشئين وناشئات الإسكواش بأستراليا، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي نجاح وزارة الشباب والرياضة في وضع برامج دعم ورعاية لأبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات تحت مسمى "الرعايات الخاصة بالأبطال"، وذلك بالشراكة أيضاً مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي هيأ المناخ أمام أبطالنا في العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات عالمية وقارية غير مسبوقة في جميع المنافسات.

وحققت البعثة المصرية في بطولة العالم لناشئين وناشئات الاسكواش بأستراليا نتائج مميزة علي كافة المستويات والمشاركات، اللاعبة أمينة عرفي المركز الاول والميدالية الذهبية للعام الثاني علي التوالي، اللاعب محمد زكريا المركز الثاني الميدالية الفضية، اللاعبة ملك خفاجي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما حقق اللاعب سلمان شريف المركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعبة فيروز أبو الخير المركز الثالث والميدالية البرونزية، زينة كريم زين الدين المركز الخامس ، ومازالت مسابقات الفرق مستمرة.