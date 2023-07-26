الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

200 مليون يورو راتب.. الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة كيليان مبابي

مبابي
مبابي

يصل وفد من نادي الهلال السعودي، خلال أيام قليلة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحسم انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوفه.

وقال فابريزو رومانو، الصحفي الموثوق، إن هناك فرصة لـ"مبابي" للانضمام إلى الهلال  لمدة موسم واحد، والمغادرة في عام 2024 إلى ريال مدريد الإسباني.

وأضاف رومانو، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهلال سيقدم 200 مليون يورو راتب ثابت، بالإضافة إلى الصفقات التجارية وحقوق الصور التي قد تصل إلى 700 مليون يورو.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته منذ صيف 2022 الماضي، بالإضافة إلى رغبة نادي الهلال السعودي، وتقديمه عرضًا خرافيًا قد يصل قيمته إلى مليار يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

الهلال الهلال السعودي كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان

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