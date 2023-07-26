200 مليون يورو راتب.. الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة كيليان مبابي

يصل وفد من نادي الهلال السعودي، خلال أيام قليلة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحسم انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوفه.

وقال فابريزو رومانو، الصحفي الموثوق، إن هناك فرصة لـ"مبابي" للانضمام إلى الهلال لمدة موسم واحد، والمغادرة في عام 2024 إلى ريال مدريد الإسباني.

وأضاف رومانو، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهلال سيقدم 200 مليون يورو راتب ثابت، بالإضافة إلى الصفقات التجارية وحقوق الصور التي قد تصل إلى 700 مليون يورو.

Al Hilal delegation, in Paris this week as they want to propose their plan to Kylian Mbappé 🔵🇸🇦



◉ Chance to join for just one year then leave in 2024.

◉ €200m fixed salary plus commercial deals/image rights up to €700m.



⚪️ PSG sources still feel he agreed with Real Madrid. pic.twitter.com/8cPBsm3Mkt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته منذ صيف 2022 الماضي، بالإضافة إلى رغبة نادي الهلال السعودي، وتقديمه عرضًا خرافيًا قد يصل قيمته إلى مليار يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024.