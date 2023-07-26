برلمانية: مشاركة الرئيس السيسى فى القمة "الإفريقية الروسية" تظهر دور مصر المحورى

ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية، مؤكدة أن مشاركة الرئيس السيسى في هذه القمة يظهر دور مصر المحوري.

وأوضحت "الجمال" في بيان اليوم، أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

وأشارت إلى أن القمة الروسية الإفريقية دفعة جديدة للتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة وأننا نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، وهو ما يعكس قوة العلاقات الخارجية المصرية سواء مع حلفاء إقليميين على المستوى الإفريقي أو القوى الدولية الهامة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد اليوم، تمسّك روسيا بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية، وحفز التجارة والاستثمار معها، ومساعدتها في مكافحة الفقر.

وفي رسالة طمأنة لحلفائها، أكدت مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي إيلينا تيورينا، أن روسيا بعد تعليقها اتفاق الحبوب، قادرة بالكامل على تعويض فاقد القمح الأوكراني للبلدان المحتاجة.

ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.

وسبقت منتدى بطرسبورج سلسلة من الزيارات والاتصالات المتبادلة على مستوى القادة والمسئولين في روسيا ودول إفريقيا، أبرزها زيارات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى دول القارة السمراء.