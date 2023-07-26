إصابة شخصين صدمهما ميكروباص بالطريق الدائري بالجيزة

أصيب شخصان صدمتهما سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل في الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السائق.

البداية تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة ميكروباص صدمت شخصين، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

تحفظ رجال المباحث على سائق السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.