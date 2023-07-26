المشدد 5 سنوات لمُتهم بحيازة الحشيش في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 5 سنوات، بتهمة إحراز جوهر الحشيش في مدينة نصر.

وشمل الحكم تغريم المُتهم 100 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات، مع إلزامه بالمصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل فهد بودي، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمُتهم إسلام.س أنه في يوم 28 فبراير 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقص الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في نص حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وحال مرور المُلازم أول علي محمد علي ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم إسلام.س بالطريق العام مُحرزاً جوهر الحشيش المُخدر.

وبضبط وتفتيش المُتم عثر معه على قطعة لذات الجوهر المُخدر أحرزها بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المُتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة المُلازم أول علي محمد علي قاسم ضابط مباحث قسم ثالث مدينة نصر بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.

وحيث شهد المُلازم أول علي محمد علي قاسم بالتحقيقات أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم بالطريق العام مُحرزاً جوهر الحشيش وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المُخدر، وبمواجهته أقر بإحرازها في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.