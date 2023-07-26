الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم سرق أجنبيًا بالإكراه فى قصر النيل

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات بتهمة سرقة شاب أجنبي بالإكراه.

بداية تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من سائح من شاب يحمل جنسية إحدى الدول، أفاد فيه بتعرفه على شاب مصري عن "عبر الإنترنت"، وطلب منه الشاب الحضور إلى مصر لاستضافته.

وأضاف المجني عليه أنه تقابل مع المتهم واستقل معه سيارته واصطحابه إلى أحد الفنادق حتى فقد وعيه وعقب استفاقه من الوعي اكتشف سرقة مبالغ مالية دولارات ويورو وفيزا كارت، تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت إحالته للمحاكمة التي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات القاهرة متهم شاب أجنبي قسم شرطة قصر النيل الإنترنت

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