الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، بجولة تابع خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري، بمدينة بني سويف بشارع عبد السلام عارف، والذي يتم في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة والصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

وتفقد المحافظ الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة السوق، على مساحة إجمالية تزيد عن 2900 متر، وناقش مستجدات الموقف التنفيذي، حيث يجرى العمل في المرحلة الأخيرة من إنشاء خوازيق السند، وتم الانتهاء من اللوحات التنفيذية والعمل في تسوية الموقع وأعمال الحفر والتجفيف، تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاءات بالسوق.  

وأكد محافظ بني سويف استمرار المتابعة لسير العمل بالمشروع وتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء التنفيذ وذلك من خلال التنسيق وتضافر جهود كافة الجهات والأجهزة التنفيذية ذات الصلة، لسرعة الانتهاء من المشروع الذي يأتي ضمن خطة المحافظة  التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري.

ووجه محافظ بنى سويف بتشكيل لجنة تيسير خاصة بمشروع السوق، تتولى تذليل أية عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ، مع تنسيق الجهود لإنهاء المشروع،وإعداد تقرير أسبوعي عن مستجدات العمل والحلول المنفذة حيال بعض المعوقات، ومتابعة المشروع مع التخطيط العمراني بشكل شبه يومي للوقوف على الإجراءات المنفذة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المناطق السكانية بني سويف حركة المرورية رئاسة مجلس الوزراء شارع عبد السلام عارف

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