"جون أفريك": الحرس الرئاسي في النيجر يحاصر الرئيس.. والأخير يتفاوض معهم

أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر مقرب من الرئاسة في النيجر، بأن عناصر من الحرس الرئاسي حاصروا مكتب الرئيس محمد بازوم، ومقر إقامته، ومنعوا الوصول إليه، صباح الأربعاء، لسبب غير محدد حتى الآن.

وذكرت الوكالة، بأن حركة المرور طبيعية في محيط المقر الرئاسي، كما لم تسمع أصوات إطلاق نار، ولم تظهر أي آليات عسكرية.

فيما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية نقلا عن أحد أقارب الرئيس في اتصال، أن الرئيس بازوم وزوجته بخير وبصحة جيدة وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدًا أن ما يجري ليس انقلابا، لكنه توتر بسبب مشكلة مع الحرس الرئاسي.

ونقلت مجلة جون أفريك عن مصدر عسكري إقليمي، قوله إن المتمردين الذي يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة للمجلة إن بازوم سليم ومعافى ويتفاوض مع الجنود المعنيين.

محاولة انقلاب عام 2021 قبل تنصيب بازوم بيومين

وفي عام 2021، وقبل توليه تنصيب بازوم، كان هناك محاولة انقلاب ضده.

وفاز الرئيس الحالي للنيجر بتصويت 55 % من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، الذي نظم في فبراير 2021، مقابل 44 % من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة.

وينحدر بازوم من قبيلة أولاد سليمان العربية، وكانت تربطه صداقة قوية وعلاقة شخصية متينة بالرئيس السابق محمدو يوسفو، وأسس معا الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية.

ووصل بازوم إلى الحكم عام 2011، فكان يوسفو هو الرئيس وبازوم هو رجل الثقة الذي أسندت إليه حقيبتان وزاريتان شائكتان ومعقدتان خلال السنوات العشر الماضية وهم الداخلية والخارجية.