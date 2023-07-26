الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب تشيلسى يؤكد صعوبة التعاقد مع مبابى هذا الصيف

بوتشيتينو ومبابى
بوتشيتينو ومبابى

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، على إمكانية التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

بوتشيتينو كان مدربًا لمبابي الموسم قبل الماضي في النادي الفرنسي، لكنه أكد أن اتجاه فريقه هذا الصيف مختلف، مؤكدًا صعوبة ضمه.

وقال مدرب "البلوز"، في تصريحات صحفية: "نحن نعمل على واقعنا، واقعنا مختلف، من جانبي، لا شيء أقوله، أتمنى فقط أن يجدوا حلًا لكلا الجانبين، أحب باريس سان جيرمان، كنت لاعبًا ومدربًا هناك، وأنا أحب كيليان".

وأبدت أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وبرشلونة اهتمامها بضم مبابي، منذ استبعاده من فترة إعداد سان جيرمان يوم الجمعة الماضي.

وأحاطت الشكوك بمستقبل مبابي حتى من قبل رفض تمديد عقده إلى ما بعد الموسم المقبل، مع سان جيرمان الشهر الماضي، مما يعني أنه سيصبح لاعبًا حرًا الصيف المقبل، وسيكون بإمكانه الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى بدءًا من يناير المقبل.

بوتشيتينو ماوريسيو بوتشيتينو تشيلسى مبابي كيليان مبابي

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