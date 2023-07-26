محافظ الشرقية: نسعى لتذليل كل العقبات التى تواجه المزارعين

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث الأرز والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالوزارة بتنفيذ يوم حقل إرشادي عن محصول الأرز لمزارعي قريتي سنجها ومنشأه عبد اللطيف التابعتين لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية ، وفي حضور الدكتور وليد محمد بمركز بحوث الأرز بسخا والمهندس هاني صلاح إخصائي المحصول بالمحافظة وعدد من المرشدين الزراعيين والمزارعين .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تمت مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز وطرق الري فى جميع مراحل عمر النبات وتوضيح أهمية التسميد خاصة الفوسفاتى والأزوتى والبوتاسى وطرق مكافحة الحشائش بالمبيدات والمعدلات الموصي بها وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

فى سياق متصل، أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة ومعهد بحوث القطن بتنظيم ندوة إرشادية موسعة عن زراعة محصول القطن في حضور الدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة، والدكتور محمد أبواليزيد والدكتور سامح سلطان معهد بحوث القطن، والمهندسة منى عامر فوزى بالإدارة المركزية للإرشاد بالمديرية، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة، والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد، والمهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة بالمديرية، والمهندس محمود الشناف إخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بالمديرية وعدد من المزارعين.