الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة تخصصت فى سرقة السيارات والمجوهرات في القاهرة

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وبحوزتهم (السيارة المستولى عليها - دراجة نارية - فرد خرطوش - الأدوات المستخدمة فى السرقة) وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص وسيدة مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية)، وبمناقشتهما أقر الأول بعثوره على حقيبة تحوى (2 سبيكــة ذهبية - هاتفى محمـــول)، واتفق مع الثانية على التصرف فى السبائك الذهبية بالبيع، والتى قامت بدورها ببيعها مقابل مبلغ مالى إلا أنهما اختلفا فيما بينهم على اقتسام قيمتها، وأيدت الثانية ما سبـــق، وأقرت بأن الهاتفين حوزتهما من مُتحصلات الواقعة والمبالغ المالية من متحصلات بيع السبائك الذهبية، وإنفاقهما باقى المبلغ على شراء المشغولات الذهبية المضبوطة حوزتها وعلى متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية قسم شرطة 15 مايو رقة سيارة سرقة سيارة

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