الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد ضم يورين تيمبير.. ماذا قدم الهولنديين مع أرسنال؟

النجم الهولندي يوريان
النجم الهولندي يوريان تيمبر

نجح نادي أرسنال الإنجليزي، في حسم صفقة النجم الهولندي يورين تيمبير، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي أرسنال قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع المدافع الهولندي يورين تيمبير، من صفوف أياكس أمستردام، بعقد طويل الأمد، مقابل 40 مليون يورو.

ولعب المدافع الهولندي، صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لأياكس منذ عام 2019، حيث شارك في 121 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الهولندي وكأس هولندا.

                   

ماذا قدم اللاعبين الهولنديين مع أرسنال؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه اللاعبين الهولنديين مع أرسنال، بعد حسم صفقة يورين تيمبير، وذلك على النحو التالي:

1- دينيس بيركامب

انضم المهاجم الهولندي دينيس بيركامب إلى صفوف أرسنال في عان 1995، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 11 مليون و250 ألف يورو.

قضى دينيس بيركامب 11 موسمًا مع أرسنال، حيث شارك في 417 مباراة، سجل خلالهم 119 هدفًا وقدم 98 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

دينيس بيركامب

2- مارك أوفرمارس

انضم الجناح الهولندي مارك أوفرمارس إلى صفوف أرسنال في عام 1997، قادمًا من أياكس أمستردام، مقابل 7 ملايين و500 ألف يورو.

قضى مارك أوفرمارس ثلاثة مواسم مع أرسنال، حيث شارك في 137 مباراة، سجل خلالهم 38 هدفًا وقدم 31 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

مارك أوفرمارس

3- جيوفاني فان برونكهورست

انضم لاعب الوسط الهولندي جيوفاني فان برونكهورست إلى صفوف أرسنال في عام 2001، قادمًا من رانجرز، مقابل 13 مليون و500 ألف يورو.

قضى جيوفاني فان برونكهورست ثلاثة مواسم مع أرسنال حتى عام 2004، حيث شارك في 65 مباراة، سجل خلالهم هدفين وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

جيوفاني فان برونكهورست

4- روبن فان بيرسي

انضم المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي إلى صفوف أرسنال في عام 2004، قادمًا من فينورد، مقابل 4 ملايين و500 ألف يورو.

قضى روبن فان بيرسي 8 مواسم مع أرسنال، حيث شارك في 278 مباراة، سجل خلالهم 132 هدفًا وقدم 58 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

روبن فان بيرسي
ارسنال تيمبير يورين تيمبير الميركاتو الصيفي روبن فان بيرسى

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