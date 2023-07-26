ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود بعض الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمين على إدارتها بالإعلان عن توافر فرص عمل للشباب ‏ببعض الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية "على خلاف الحقيقة"‏، حيث أمكن التوصل إلى بعض المجنى عليهم و بسؤالهم قرروا قيام القائمين على إدارة تلك الحسابات بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الشركات دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الحسابات وتبين أنهما (شخصين "المديران المسئولان بشركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج"- كائنتين بدائرة قسمى شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة والطالبية بالجيزة)، ‏وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار ‏إليه‏.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.