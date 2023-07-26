الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جزار يقتل متسولا لسرقته بكفر الشيخ: "بيقعد قدام المحل ويلم فلوس كتير"

جثة
جثة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ بوفاة (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة المركز) داخل مسكنه إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أن المجني عليه دائم الجلوس أمام محل "الجزارة خاصته" لاستجداء المارة ومشاهدته له حال جمعه مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، فاختمرت فـي ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، فقام بتتبع المجني عليه حتى وصل لمنزله، ولدى مشاهدة المجني عليه له داخل غرفته ومحاولته الاستغاثة، طعنه باستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته خشية افتضاح أمره، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ

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