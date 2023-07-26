الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع استمرار تحذيرات "الأرصاد".. 3 طرق لمواجهة آثار ارتفاع الرطوبة

الرطوبة
الرطوبة

واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إطلاق تحذيراتها للمواطنين من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي تشهدها جميع أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وتمثل درجات الرطوبة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 90-92% ليلا والصغرى نهارا من 35-40 %، أما جنوب سيناء: العظمى ليلا من 60-65%  والصغرى 25-30%، شمال الصعيد: العظمى من 65-70% والصغرى من 20-25%.

ومع ارتفاع نسب الرطوبة بهذا الشكل، نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق للتخلص من أثار الرطوبة المهلكة مع الطقس شديد الحرارة الذي تشهده البلاد خلال هذه الأيام بحسب موقع" greatest":

الحرص على خفض درجة حرارة الجسم بإرتداء ملابس قطنية وذلك كونها تمتص العرق الموجود على سطح الجلد بشهولة ما يساعد على التخلص من الرطوبة، كما في مثل هذه الأيام يفضل النوم على الملاءات القطنية بنسبة 100%، لفعاليتها العالية في سحب الرطوبة من الجسم.

ويمكن التخلص من الرطوبة من خلال خفض درجة حرارة الجسم عن طريق عدة طرق أبرزها الاستحمام الذي يمنح الجسم شعور بالانتعاش، لإضافة إلى تناول كميات مناسبة من المياه والسوائل المفيدة خلال اليوم، وكذلك تناول المشروبات الباردة والبعد عن المشروبات الساخنة.

تؤدي الرطوبة العالية إنتاج البشرة للدهون أكثر من المعتاد، وتعتبر هذه مشكلة كبيرة لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة مما يسبب لمعان البشرة وظهور الحبوب، الإحساس بعدم الراحة على البشرة، لذلك يمكن تفادي ذلك بالحرص على غسل الوجة مرة كل ساعتين على الأقل، إضافة إلى ضرورة تجنب لمس الوجه في مثل هذه الأجواء كونها يمكن أن تنقل البكتيريا للوجه بسهولة اثناء التعرق بسبب الرطوبة في الأجواء.

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