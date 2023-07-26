موعد تشييع الشاعر شوقى حجاب إلى مثواه الأخير

أعلنت علياء تيسير، حفيدة شقيقة الشاعر شوقي حجاب، عن تشييع جنازته عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ومن المقرر أن يدفن في مقابر الأسرة بمدينة نصر (الوفاء والأمل).

رحل الشاعر الغنائي شوقي حجاب، بعد تدهور حالته الصحية داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

شوقي حجاب؛ شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية- الدقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري، كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالًا خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصرى، وابتكر شخصية "بقلظ" مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية "كوكي كاك".

تألق في هذا المجال وجرى تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل "سكر وبنجر"، وأغاني فيلم "العاشقة".

كتب شوقي حجاب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي، ودرس أيضًا الإخراج بمعهد السينما، كما خاض تجربة الإخراج في جزئي "كوكى كاك"، ومسلسل الكرتون "تونة ننة".

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وفي عام 2019 وضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانان هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وكانت قد أعلنت حفيدة شقيقته عن وفاة الشاعر الكبير شوقي حجاب، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله تعالى (والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعون).

وأضافت: توفي إلى رحمة الله تعالى خال والدتي الشاعر الجميل الطيب الجدع شوقي حجاب، مع السلامة يا حبيبي، ملحقتش تشوف غالية قبل ما تمشي وتسيبنا.