معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل تدريبية فى مجال مناظير الجهاز الهضمي

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث، ورشة عمل تدريبية في مجال مناظير الجهاز الهضمي، بالتعاون مع منظمة المناظير الدولية بكوريا الجنوبية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، في تصريح اليوم ـ إن فعاليات الورشة تأتي في إطار توجيهات وزير التعليم العالي بتكثيف الاهتمام بالتعاون الدولي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والجهات الدولية؛ بما يسهم فى رفع قدرات الباحثين المصريين وتحسين جودة المخرجات البحثية.

وأوضح أنه تم خلال الورشة إجراء ١٨ حالة من حالات مناظير الموجات الصوتية لمختلف أمراض وأورام البنكرياس بنجاح، فضلًا عن تدريب عدد من الأطباء المصريين ومن الدول العربية، حيث تم تدريب (١٢) طبيبًا من كل من السعودية والجزائر، وتونس وفلسطين وقطر والسودان.

يذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث من المراكز البحثية والطبية الرائدة في مصر والوطن العربي في مجال مناظير الجهاز الهضمي، ومن ضمنها مناظير الموجات الصوتية، ويهتم قسم الجهاز الهضمى والكبد بالمعهد بتشخيص وعلاج الأمراض المعدية المعوية والكبدية مثل البلهارسيا، الأميبا المعوية والكبدية، وتشخيص أمراض الكبد المزمنة الناجمة عن فيروسات التهاب الكبد، والكبد الدهني، والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، وعلاج المضاعفات التي تشمل ارتفاع ضغط الدم البابي، والاستسقاء، والتليف، والغيبوبة الكبدية، وسرطان الكبد، وملحق بالقسم وحدة مجهزة بأحدث التقنيات في مجال مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي ومناظير الموجات فوق الصوتية التشخيصية والعلاجية، كما يقوم المعهد بتوفير العناية المركزة للمواطنين من مرضى أمراض الكبد الحرجة مثل الغيبوبة الكبدية، والقيئ الدموي.