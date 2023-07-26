الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الصور الأولى من مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية

فخار
فخار

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء الدراسة في مدرسة الفواخير في العام الدراسي الجديد.

وحصلت "الدستور" على صور خاصة من المدرسة، والتى هى تحت الإنشاء الآن ويتم تجهيزها والأنتهاء منها لاستقبال الطلاب فى العام الدراسي المقبل 2023 - 2024. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن آخر موعد للتقديم فى مدرسة الفواخير يوم 31 يوليو الجاري، وتقبل خريجي الشهادة الإعدادية بمجموع 210 درجات. 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وفريق عمل مدرستي الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية ونهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في الفترة من 18 أبريل 2023 وحتى 28 أبريل 2023، عبر الرابط التالي: http://tawzef.emis.gov.eg/.

وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم تشكيل فريق عمل المدارس المعلن عنها من العاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، والوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها، وسيتم التواصل مع المتقدمين فور غلق باب التقدم عبر البريد الإلكتروني والهاتف لتحديد موعد المقابلات الشخصية، التي سيتم على إثرها اختيار فريق عمل كل مدرسة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم emis gov eg الاعدادي استقبال الطلاب أخر موعد للتقديم الإداريين التكنولوجيا التطبيقية التعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم

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