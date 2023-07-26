الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسياج أخضر.. تجهيز ممشى سياحى لأهالى الداخلة فى الوادى الجديد

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات لإنشاء ممشي سياحي جديد

كشف المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تفاصيل تنفيذ ممشى سياحي جديد بسياج أخضر ومقاعد رخامية على طريق "موط- الشيخ والي"، كمتنفس جديد لأهالي مركز الداخلة.

وقال الطماوي، إنه تم اختيار الموقع بهذه المنطقة التي يتردد عليها الأهالي ليلًا ويمارسون بها رياضة المشي، حيث قامت الوحدة المحلية بتمهيد الممشى وفرشه بالرمال تمهيدًا لزراعته بالمسطح الأخضر وتجهيزه بالإضاءة اللازمة والخدمات الضرورية ليكون ملائمًا وجاهزًا أمام الأهالي طوال اليوم.

وأوضح أن أهمية الممشي السياحي بالمدن والقرى تحسين جودة الحياة الترفيهية لدى عموم المواطنين، من خلال توفير مكان ترفيهي ملىء بالمسطحات الخضراء والأشجار والأماكن المفتوحة بالهواء الطلق للتنزه بشكل مجاني.

 

 

رئيس مركز ومدينة الداخلة جاري تنفيذ ممشي سياحي بسياج اخضر كمتنفس جديد لأهالي مركز الداخلة يمارسون بها رياضة المشي تحسين جودة الحياة الترفيهية مكان ترفيهي ملئ بالمسطحات الخضراء

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