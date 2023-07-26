جامعة المنوفية تحقق 6 ميداليات في المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا

شاركت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا الذي أُقيم في جامعة بنها خلال الفترة من 23 حتى 25 يوليو الحالي بمشاركة 8 جامعات.

وشاركت جامعة المنوفية بعدد 4 طلاب وعدد 8 طالبات ونجح الوفد المشارك في تحقيق 6 ميداليات متنوعة وذلك تحت إشراف عام من الدكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال، مدير النشاط الرياضي، والكابتن إيهاب صادق، رئيس الفوج وأشرف على الطلبة والطالبات أحمد عبد الرحيم وهالة بركات.

وحصل الطالب فاروق سعيد علام، كلية التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الكاراتية كاتا، وحصل الطالب يوسف عزت حسن من كلية التربية الرياضية على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة التنس الأرضي.

كما حصلت الطالبة عزة أمين الجندي من كلية الطب البيطري على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الكاراتية كاتا، وحصل الطالب طاهر محمد ابراهيم كلية الهندسة الإلكترونية على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الشطرنج.

وحصلت الطالبة هايدي صلاح العفيفي كلية الطب على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الشطرنج للطالبات.

كما حصل فريق كرة السلة طالبات إلى المركز الثالث وضم الفريق الطالبات روضة بيومي وهالة نبيل من كلية التربية الرياضية وسوسن فرج من كلية التربية ورانيا النمر من كلية الآداب.

وفي بطولة تنس الطاولة حصل الطالب محمد الدبور من كلية الهندسة الإلكترونية على المركز الرابع.

وفي بطولة تنس الطاولة للطالبات حصلت الطالبة روان جمال من كلية الطفولة المبكرة على المركز الرابع، وفي بطولة التنس الأرضي حصلت الطالبة بسنت شاهين من كلية التربية الرياضية على المركز الرابع.