خالد بدوي: جلسات الحوار الوطني المتخصصة بداية حقيقية لترجمة مناقشات الجلسات العامة

ثمن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة المعنية بصياغة التوصيات النهائية بالحوار الوطني، بهدف لبلورة ما شهدته الجلسات الفعلية المعلنة من نقاشات ثرية حول كثير من الموضوعات التي تهم المواطنين.

وقال "بدوي" في تصريحات له، إن انطلاق الجلسات المتخصصة بمثابة بداية حقيقية لترجمة مناقشات الجلسات العامة وتحويل مقترحات المشاركين إلي واقع حقيقي ملموس بعد عرضها على مجلس الأمناء ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجلسات المتخصصة للجان مباشرة الحقوق السياسية والصحة تتضمن خلاصة ما شهدته تلك اللجان من توافقات بين القوى السياسية والأحزاب والمتخصصين المشاركين فى الجلسات العامة لها.

ولفت عضو البرلمان إلى أن الجلسات المتخصصة تضم مشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات وممثلين عن جميع المشاركين فى الجلسات العامة، ما يسهم فى خروج توصيات متوافق عليها من الجميع بما يتماشي مع الدستور.