الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد بدوي: جلسات الحوار الوطني المتخصصة بداية حقيقية لترجمة مناقشات الجلسات العامة

خالد بدوي
خالد بدوي

ثمن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة المعنية بصياغة التوصيات النهائية بالحوار الوطني، بهدف لبلورة ما شهدته الجلسات الفعلية المعلنة من نقاشات ثرية حول كثير من الموضوعات التي تهم المواطنين.

وقال "بدوي" في تصريحات له، إن انطلاق الجلسات المتخصصة بمثابة بداية حقيقية لترجمة مناقشات الجلسات العامة وتحويل مقترحات المشاركين إلي واقع حقيقي ملموس بعد عرضها على مجلس الأمناء ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجلسات المتخصصة للجان مباشرة الحقوق السياسية والصحة تتضمن خلاصة ما شهدته تلك اللجان من توافقات بين القوى السياسية والأحزاب والمتخصصين المشاركين فى الجلسات العامة لها.

ولفت عضو البرلمان إلى أن الجلسات المتخصصة تضم مشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات وممثلين عن جميع المشاركين فى الجلسات العامة، ما يسهم فى خروج توصيات متوافق عليها من الجميع بما يتماشي مع الدستور.

النائب خالد بدوي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجلسات المتخصصة الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 .. ورابط الاستعلام برقم الجلوس فقط

اندلاع حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

إخماد حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة دون إصابات

وزير الداخلية يرقى اسم الشهيد مصطفى عبدالرازق لرتبة مقدم

خطوة جديدة داخل كنترولات الثانوية العامة 2023.. وإعلان النتيجة في هذا الموعد

مواكب زهور وعروض عسكرية وثقافية في عيد الإسكندرية القومي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا