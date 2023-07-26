مواكب زهور وعروض عسكرية وثقافية في عيد الإسكندرية القومي (صور)

هنّأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومي الـ71 لمحافظة الإسكندرية والتي تتوافق مع احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة، موضحًا أن المحافظة دائمًا تحرص على إقامة العديد من الفعاليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها، مشيرًا إلى أن الاحتفالات ستستمر على مدار عدة أيام.

جاء ذلك خلال إطلاق محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71، التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، بالتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة، وذلك في موكب مهيب على طول الكورنيش من المنتزة وحتي رأس التين، ضم جميع الجهات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن العيد القومي للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط.

وقدّم الشكر لجميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم احتفالات العيد القومي، مشيدًا بجهودهم في إخراج الاحتفالات بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالإسكندرية.

وأضاف أن الفعاليات شملت انطلاق مواكب عربات الزهور على طول الكورنيش، وتقديم عروض عسكرية متنوعة، وعروض ثقافية واستعراضية وفنية، وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والوقوف في عدة محطات لتوزيع الهدايا على الأطفال.

وتواجد المحافظ وسط المواطنين بعدة محطات على طول الكورنيش شملت شاطئ ذوي الهمم بالمندرة، مرورًا بمنطقة بئر مسعود، والجندي المجهول بالمنشية، وهنأ المواطنين بعيد الإسكندرية القومي، كما رحّب بجميع المصطافين وضيوف الإسكندرية.

شهد الاحتفالات؛ الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية.

احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية

احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية

احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية

احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية

احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية