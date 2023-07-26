وزير الداخلية يرقى اسم الشهيد مصطفى عبدالرازق لرتبة مقدم

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بترقية اسم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق - الضابط بمديرية أمن أسيوط سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 8-6-2023.

وتضمن القرار

وزارة الداخلية

قـرار رقم 1175 لسنة 2023

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (943) بتاريخ 12-6-2023؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1129 لسنة 2023 باحتساب وفاة الرائد مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة؛ وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛ قـــــــــرر يُرقى اسم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق - الضابط بمديرية أمن أسيوط سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 8--2023.