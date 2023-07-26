الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يرقى اسم الشهيد مصطفى عبدالرازق لرتبة مقدم

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بترقية اسم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق - الضابط بمديرية أمن أسيوط سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 8-6-2023.

وتضمن القرار

 وزارة الداخلية

 قـرار رقم 1175 لسنة 2023

 وزير الداخلية

 بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (943) بتاريخ 12-6-2023؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1129 لسنة 2023 باحتساب وفاة الرائد مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة؛ وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛ قـــــــــرر  يُرقى اسم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق - الضابط بمديرية أمن أسيوط سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 8--2023.

وزير الداخلية ترقية اسم الشهيد الرائد الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق

الأكثر قراءة

"حدث ليلا"| دفن جثتي شابين عُثر عليهما غارقين.. وإلزام أحمد عز بدفع مصروفات "توأم زينة"

وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالي دعم التعاون المشترك في كل المجالات الصحية

ميناء الإسكندرية يحقق "معدلًا تاريخيًا" لتداول الحاويات الترانزيت

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

بمشاركة الرئيس السيسى.. جدول أعمال وأهداف "القمة الروسية- الإفريقية"

وزير المالية: الإفراج الجمركى عن بضائع بـ131 مليار دولار خلال 21 شهرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا