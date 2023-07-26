البورصة تمنح 6 شركات مهلة أسبوع لموافاتها بهيكل المساهمين

قررت لجنة القيد بالبورصة، منح 6 شركات مهلة أسبوع من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد، لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في يونيو 2023.

وأوضحت البورصة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قائمة الشركات ضمن كل من النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وبى اى جى للتجارة والاستثمار، وجى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية.

كما ضمنت كل من شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي، والحفر الوطنية، وأسمنت سيناء.