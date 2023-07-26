الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: إفريقيا باتت واحدة من أقطاب العالم الناشئ وسنواصل مساعدة دولها

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعم رغبة الدول الإفريقية في الاستقرار والتقدم الاقتصادي.

وتابع، خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن إفريقيا باتت واحدة من أقطاب العالم الناشئ، وستواصل روسيا مساعدة الدول الإفريقية في تعزيز السيادة والمشاركة الأكثر نشاطًا في حل القضايا العالمية.

وأضاف أن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية اقتصاديًا، بالإضافة إلى محاربة الفقر، مع الاستمرار في مساعدة الشركاء الأفارقة بكل طريقة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية.

أفريقيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي روسيا الدول الافريقية الشركاء الأفارقة

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