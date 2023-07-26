يتناول القضايا البيئية.. إطلاق المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بأسوان

أطلقت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، المنتدى المحلي للتنمية المستدامة، بمشاركة الإدارة العامة للبيئة بمحافظة أسوان، والاتحاد النوعي للبيئة بأسوان وشركة الصناعات الكيميائية المصرية (كيما) والجمعية المصرية للخدمات المتكاملة، ومبادرة العلم الأخضر بأسوان والمبادرة الوطنية "لا للبلاستيك".

وقالت الدكتورة أسماء محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة للبيئة بأسوان، في بيان، إن إطلاق المنتدى يمثل أهمية في تناول القضايا البيئية داخل المجتمع المصري من بينها قضايا المشروعات الخضراء الذكية، والحد من استخدام البلاستيك، والتصدي لقضية التغيرات المناخية.

وأضافت أنه جرى عقد ندوة على هامش إطلاق المنتدى، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والمهتمين بقضايا البيئة، تناولت أهداف المبادرة الوطنية لا للبلاستيك، وتدشين نظام فعال لجمع القمامة بمدينة اسوان، بالإضافة إلي التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن انطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة محافظ أسوان العلم الأخضر والمنفذة بمعرفة الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة.

من جهته، قال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان: "إننا سعدنا اليوم بإطلاق المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بأسوان، ويضم المنتدى في عضويته ممثلين لجمعيات أهلية وحكوميين وخبراء يعملون معا من أجل تحقيق الرفاهية فى القضايا البيئية".

وأضاف أن فكرة المنتدى جاءت كتطوير لأعمال المنصة المحلية للتغيرات المناخية التي ساهمت بشدة في العام الماضي في توعية الشارع بالتغيرات المناخية وأهمية انعقاد قمة المناخ العالمي التي استضافتها مصر في شرم الشيخ.