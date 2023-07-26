27 يوليو... حفل للفنان عز الأسطول وفرقته الموسيقية بقبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء الخميس 27 يوليو الجاري، حفل للفنان عز الأسطول وفرقته الموسقية.

يضم برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغانى منها:"أنشودة امون رع"، "مدد يا الله"، عبد القادر، "ومشيت"، "فى الحسين"، "عجبى"، "العزوبيه"، "نسى نسى"، و "فوج النخل".

يذكر أن الفنان عز الاسطول قام بتأسيس فرقته الموسيقية لتقديم التراث العربى الموسيقي، وكانت بدايتة الفنية مع فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية قيادة د. قدري سرور ثم فرقة شرقيات مع الفنان فتحي سلامة، ثم فلامنكا مع الفنان وائل خضر وغيرها، قام بغناء "أنشودة آمون رع" في حفل أفتتاح طريق الكباش عام 2021 قيادة المايسترو العالمي نادر العباسي.

شارك عز الأسطول بالعديد من الحفلات والعروض الفنية داخل مصر وخارجها مثل العرض الكبير (ابن بطوطة) فى البحرين وأيطاليا وعمان، كما شارك بأغنية النهاية لفيلم خان تيولا للمخرج وسام المدني.