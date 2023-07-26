"الإصلاح والنهضة": مشاركة مصر بالقمة الإفريقية- الروسية دليل قوتها إقليميًا

قال السيد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية الروسية في سان بطرسبرج، دليل على قوة العلاقات الخارجية المصرية سواء مع حلفاء إقليميين على المستوى الإفريقي أو إحدى القوى الدولية الهامة كروسيا الاتحادية.

وأضاف عبدالعزيز، في بيان له، أن قمة سان بطرسبرج الثانية تأتي بعد انطلاق القمة الأولى في ٢٠١٩ برئاسة مصرية روسية في دليل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين من جهة، ومكانة مصر كقوة إقليمية من جهة أخرى.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن ملف العلاقات الخارجية في مصر قد شهد تطورًا ملحوظًا في فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نجح في خلق تنوع كبير في علاقات مصر الخارجية سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو الدولي، من خلال فتح آفاق لعلاقات قوية مع كل القوى والدول والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يمثل بناءً جديدًا لشبكة علاقات دولية وإقليمية تتناسب مع آفاق الجمهورية الجديدة.

