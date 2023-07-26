تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع سيدة وعامل وإصابة اخر اثر انهيار شرفة عقار قديم، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير بذلك، والتصريح بدفن الجثتي بعد توقيع الكشف الطبي عليهما، وسؤال المصاب وشهود العيان حول الواقعة.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة اللبان بورود بلاغا يفيد بانهيار شرفة عقار بمنطقة اللبان، ما أسفر عن مصرع سيدة وشخص إصابة آخر بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية لمكان العقار ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين اسفل العقار.

ودفع مسؤولو المحافظة بسيارات الإسعاف لنقل المصاب بالقرب من أحد المستشفيات القريبة من الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء قيام السيدة بعمل إصلاحات للشقة محل إقامتها انهارت شرفة العقار، ما أدى إلى حدوث الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.