رسميًا.. البرلمان البريطانى يطالب الحكومة بإعلان "فاجنر" منظمة إرهابية

دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، الثلاثاء، رسميًا حكومة البلاد لحظر مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة واعتبارها كـ "منظمة إرهابية".

جاء ذلك في بيان للجنة نشر اليوم الأربعاء على موقع البرلمان البريطاني؛ حيث انتقدت اللجنة في تقريرها بشدة استجابة الحكومة للتهديدات التي تشكلها مجموعة "فاجنر" ويدعو الحكومة إلى تغيير نهجها بشكل جذري في تعطيل شبكة "فاجنر".

ودعت اللجنة في تقريرها فرض حظر عاجل على شركة "فاجنر" واعتبارها "كمنظمة إرهابية".

كما دعت اللجنة السلطات إلى فرض عقوبات "أسرع وأكثر صرامة" على المنظمات والأفراد المرتبطين بـ"فاجنر".

ويلخص التقرير النشاط المتزايد لشبكة فاجنر في إفريقيا ويحدد البلدان التي تم فيها تحديد عمليات فاجنر العسكرية وهى أوكرانيا ؛ سوريا؛ جمهورية أفريقيا الوسطى؛ السودان؛ ليبيا ؛ موزمبيق ومالي.

ودعت اللجنة في السياق، الحكومة إلى تقديم بديل مقنع حقًا للبلدان ذات الأولوية التي تحتاج إلى شراكة أمنية وإحياء الالتزام السابق بتوجيه نصف مساعدات المملكة المتحدة إلى البلدان والمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات.

أنشطتها تهدد الأمن القومي

ونقل التقرير قلق اللجنة العميق إزاء افتقار الحكومة إلى فهم سيطرة "فاجنر" خارج أوروبا، ولا سيما قبضتها على الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن "هذا هو الفشل الأساسي للحكومة المشتركة".

وأشار التقرير نفسه أيضا إلى أن الحكومة ظلت طوال 10 سنوات تقريبا، تقلل من شأن أنشطة المجموعة، التي تعتقد اللجنة أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

ووفقا للمشرعين، يبدو أن لندن تفتقر إلى المعرفة الكافية حول "الشركات العسكرية الخاصة الخبيثة".

صناعة متزايدة

وحذر التقرير، من الشركات العسكرية الخاصة التي تكون صناعة نامية، حيث تسعى المزيد من الحكومات إلى إنشاء الشركات العسكرية الخاصة لتأمين مصالحها الأمنية والاقتصادية، داعيا إلى استجابة أكثر تنسيقًا من الحكومة؛ حيث كان ينبغي إنشاء فريق عمل بحلول عام 2016 على الأقل.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي ذكرت صحيفة "تلجراف"، أن وزارة الداخلية البريطانية تعمل على تطوير خطط لتصنيف مجموعة "فاجنر" رسميا كمنظمة إرهابية.