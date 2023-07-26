الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبير دولى: تغيير إيلون ماسك شعار تويتر وعلامته التجارية "ضربة مالية كبرى"

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أكد خبير اتصال بشركة عالمية رائدة، أن تغيير إيلون ماسك شعار تويتر وعلامته التجارية "ضربة مالية كبرى" قد تكبد الشركة خسائر فادحة تصل إلى 20 مليار دولار، وفقا لموقع "فورتشن" الاقتصادي الأمريكي.

وقال ستيف سوسي، مدير الاتصال في شركة "Siegel+Gale" العالمية المتخصصة في استراتيجيات العلامات التجارية: “من النادر أن تتشابك العلامات التجارية للشركات مع المحادثات اليومية بحيث تصبح أفعالًا. لا يزال من النادر أن يعلن مالك مثل هذه العلامة التجارية عن خطط لتدميرها عمداً”.

واضاف يوم الأحد الملضي في منتصف عطلة صيفية هادئة ، أصدر  ايلون ماسك قرارًا بتغيير اسم منتج Twitter إلى "X" ، وأنه سيتخلص من شعار الطيور وكل الكلمات المرتبطة به ، بما في ذلك "tweet". قضت خطوة ماسك على ما بين 4 مليارات دولار و 20 مليار دولار من حيث القيمة ، وفقًا للمحللين ووكالات العلامات التجارية.

وقال ستيف سوسي: "لقد استغرق الأمر أكثر من 15 عامًا لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم ، لذا فإن خسارة تويتر كاسم تجاري يمثل ضربة مالية كبيرة".

وأعلن ماسك، الذي تراجعت قيمة شركته بشكل كبير بالفعل منذ شرائها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر ، عن التغيير ليلة السبت، بحلول صباح يوم الإثنين الماضي، وبدأ ظهور شعار "X" أسود جديد ، صممه أحد المعجبين خلال عطلة نهاية الأسبوع ، عبر الموقع. حددت ليندا ياكارينو ، الرئيس التنفيذي الجديد ، رؤية الشركة لـ X لتصبح موقعًا للصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات والخدمات المصرفية.

يصف المحللون ووكالات العلامات التجارية إعادة تسمية المنتج بالخطأ. 

وقال تود إروين ، مؤسس وكالة العلامات التجارية Fazer ، إن تويتر Twitter هي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي. تزين ملصقات الطيور الشركات الصغيرة والمواقع في جميع أنحاء العالم ، إلى جانب شعارات Instagram وFacebook.

وقال جوشوا وايت، أستاذ العلوم المالية بجامعة فاندربيلت، إن شعبية تويتر جعلت أفعالًا مثل "تغريدة" و "إعادة تغريد" جزءًا من الثقافة الحديثة، تُستخدم بانتظام لشرح كيفية تواصل المشاهير والسياسيين وغيرهم مع الجمهور.

Facebook Instagram Twitter الاقتصادي الأمريكي الخدمات المصرفية الرئيس التنفيذي

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