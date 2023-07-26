الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: البنوك الحكومية تصدر شهادات إيداع بالدولار لتخفيف أزمة العملة الصعبة

دولارات
دولارات

قالت وكالة رويترز الأمريكية، إن البنوك الحكومية الكبرى في مصر ستصدر شهادات إيداع بالدولار لتخفيف أزمة العملة الصعبة.

 

وقال التقرير أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر، الثلاثاء شهادات إيداع مقومة بالدولار الأمريكي ذات عوائد عالية ، فيما يبدو أنه أحدث محاولة في البلاد لجذب الدولار بعيدًا عن السوق السوداء والعودة إلى النظام المالي.

 

وقالت الوكالة الأمريكية إن الدولة تعهدت بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد مع تعزيز القطاع الخاص، وتم تأجيل المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي حيث ظل سعر الصرف ثابتًا عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس.

 

واضاف بدا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستبعد إجراء مزيد من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر للشباب في يونيو، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي وتضر بالمواطنين المصريين.

 

وأوضح التقرير أن بنك مصر والبنك الأهلي المصري يقدمان شهادة إيداع مقومة بالدولار لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية 9٪ تدفع مقدماً بالجنيه المصري.

 

وقالت البنوك إنها تقدم شهادة إيداع أخرى بالدولار لمدة ثلاث سنوات بعائد 7٪ تُدفع كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي.

 

تقدم كلا الشهادتين للمصريين والأجانب على حد سواء بحد أدنى للإيداع يبلغ 1000 دولار.

 

وطرح بنكا الأهلي ومصر  الثلاثاء، شهادات دولارية بعائد يصل لنحو 27% مدفوع مقدمًا عن 3 سنوات، بدوريات صرف عائد شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، وبحد أدنى لربط الشهادة نحو 500 دولار أمريكي.

 

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها، ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة الى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في إصدار الشهادتين، وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

3 مليارات دولار الاقتصادي الاستثمار البنوك الحكومية الحكومية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

طبيب يكشف لـ"الدستور" سبب الإصابة بتوقف عضلة القلب المفاجئ

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى المحافظات

خال الضحية يحكى التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة طنطا على يد صديقتها

الأزهر يدعو الشعوب الإسلامية لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة لكتاب الله

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل في كلمتين!

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا