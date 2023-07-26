رويترز: البنوك الحكومية تصدر شهادات إيداع بالدولار لتخفيف أزمة العملة الصعبة

قالت وكالة رويترز الأمريكية، إن البنوك الحكومية الكبرى في مصر ستصدر شهادات إيداع بالدولار لتخفيف أزمة العملة الصعبة.

وقال التقرير أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر، الثلاثاء شهادات إيداع مقومة بالدولار الأمريكي ذات عوائد عالية ، فيما يبدو أنه أحدث محاولة في البلاد لجذب الدولار بعيدًا عن السوق السوداء والعودة إلى النظام المالي.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الدولة تعهدت بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد مع تعزيز القطاع الخاص، وتم تأجيل المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي حيث ظل سعر الصرف ثابتًا عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس.

واضاف بدا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستبعد إجراء مزيد من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر للشباب في يونيو، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي وتضر بالمواطنين المصريين.

وأوضح التقرير أن بنك مصر والبنك الأهلي المصري يقدمان شهادة إيداع مقومة بالدولار لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية 9٪ تدفع مقدماً بالجنيه المصري.

وقالت البنوك إنها تقدم شهادة إيداع أخرى بالدولار لمدة ثلاث سنوات بعائد 7٪ تُدفع كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي.

تقدم كلا الشهادتين للمصريين والأجانب على حد سواء بحد أدنى للإيداع يبلغ 1000 دولار.

وطرح بنكا الأهلي ومصر الثلاثاء، شهادات دولارية بعائد يصل لنحو 27% مدفوع مقدمًا عن 3 سنوات، بدوريات صرف عائد شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، وبحد أدنى لربط الشهادة نحو 500 دولار أمريكي.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها، ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة الى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في إصدار الشهادتين، وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.