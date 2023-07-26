الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نزيه النجارى: القمة الروسية الأفريقية ستساهم فى تعزيز العلاقات بين الطرفين

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري

قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، إن هناك تنوعا كبيرا في العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية، حيث ستساهم القمة الروسية الأفريقية في تعزيز هذه العلاقات.

التنمية الأفريقية

وأكد السفير نزيه النجاري، خلال لقائه ببرنامج “90دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن روسيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي كانت لها دور في دعم حركات التحرر الأفريقية، وكانت هناك علاقات تاريخية بين الاتحاد السوفيتي والدول الأفريقية، وهو ما أدى إلى دعم المشروعات التنموية.

العلاقات الروسية الأفريقية

وأضاف في حديثه، أن هناك مشروعات وصناعات كثيرة نمت في مصر بمساعدة روسيا مثل السد العالي، كما أنها دعمت القوات المسلحة المصرية على مدار السنين، ومن ثم فإن هناك ارتباطات كبيرة بين روسيا وأفريقيا، كما أن هناك دول أفريقية كثيرة تتعاون في الأطر ذاتها مع روسيا.

وتابع: “العلاقات الروسية الأفريقية تاريخية ومستمرة وممتدة، وروسيا تسعى إلى دعم الدول الأفريقية في خططها التنموية، وهذا الأمر يمنح مساحة حركة لصادرات وصناعات روسيا، كما يمنحها دورا على الساحة الدولية من خلال علاقاتها بالقارات المختلفة، والقارة الأفريقية تتوسط الشرق والغرب، وقارة لها دور جيوسياسي كبير، وبالتالي، فإن روسيا يهمها أن تكون على علاقة وطيدة بأفريقيا”.

نزيه النجاري القمة الروسية الإفريقية المحور 90دقيقة العلاقات الروسية الإفريقية

الأكثر قراءة

تجديد الثقة لمدير مباحث القاهرة ونائبيه

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

خال الضحية يحكى التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة طنطا على يد صديقتها

شعبة الدخان: هناك أزمة حقيقية في أسعار السجائر بمصر

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل في كلمتين!

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا