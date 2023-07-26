نزيه النجارى: القمة الروسية الأفريقية ستساهم فى تعزيز العلاقات بين الطرفين

قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، إن هناك تنوعا كبيرا في العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية، حيث ستساهم القمة الروسية الأفريقية في تعزيز هذه العلاقات.

التنمية الأفريقية

وأكد السفير نزيه النجاري، خلال لقائه ببرنامج “90دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن روسيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي كانت لها دور في دعم حركات التحرر الأفريقية، وكانت هناك علاقات تاريخية بين الاتحاد السوفيتي والدول الأفريقية، وهو ما أدى إلى دعم المشروعات التنموية.

العلاقات الروسية الأفريقية

وأضاف في حديثه، أن هناك مشروعات وصناعات كثيرة نمت في مصر بمساعدة روسيا مثل السد العالي، كما أنها دعمت القوات المسلحة المصرية على مدار السنين، ومن ثم فإن هناك ارتباطات كبيرة بين روسيا وأفريقيا، كما أن هناك دول أفريقية كثيرة تتعاون في الأطر ذاتها مع روسيا.

وتابع: “العلاقات الروسية الأفريقية تاريخية ومستمرة وممتدة، وروسيا تسعى إلى دعم الدول الأفريقية في خططها التنموية، وهذا الأمر يمنح مساحة حركة لصادرات وصناعات روسيا، كما يمنحها دورا على الساحة الدولية من خلال علاقاتها بالقارات المختلفة، والقارة الأفريقية تتوسط الشرق والغرب، وقارة لها دور جيوسياسي كبير، وبالتالي، فإن روسيا يهمها أن تكون على علاقة وطيدة بأفريقيا”.