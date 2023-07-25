الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتفاق السعودي يعلن ضم هندرسون نهاية الأسبوع

هندرسون
هندرسون

ودّع جوردان هندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، زملاءه في الفريق اليوم استعدادًا للانتقال إلى نادي الاتفاق السعودي وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية.

وقالت الشبكة إن هندرسون ودع زملاءه اليوم كما يقوم بتصوير فيديو إعلان رحيله عن الريدز وسينتقل رسميًا للاتفاق السعودي نهاية الأسبوع الجاري.

صاحب الـ33 عامًا سيمضي على عقد لمدة 3 سنوات مع الفريق الذي يدربه زميله السابق في الفريق ستيفن جيرارد.

وتشير التقارير أن الصفقة ستكلف الاتفاق قرابة الـ 15 مليون يورو.

كان هندرسون انضم إلى ليفربول قادما من سندرلاند الإنجليزي 2011 وخلف جيرارد كقائد في ملعب "أنفيلد" عام 2015.

هندرسون لعب 12 موسمًا مع النادي الإنجليزي وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة حيث شارك في 492 لقاءً وسجل 33 هدفًا.

جوردان هندرسون هندرسون ليفربول الاتفاق السعودى الاتفاق

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

"سقط من الطابق الـ14".. ننشر صور عامل دليڤرى لقى مصرعه فى دارالسلام

مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة

تصعيد جديد من الخطيب ضد الشحات في أزمة الشيبي

الفرصة الأخيرة.. تنبيه عاجل من مدرسة المتفوقين للبنين في عين شمس

حقيقة تحديد موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا