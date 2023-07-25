الاتفاق السعودي يعلن ضم هندرسون نهاية الأسبوع

ودّع جوردان هندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، زملاءه في الفريق اليوم استعدادًا للانتقال إلى نادي الاتفاق السعودي وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية.

وقالت الشبكة إن هندرسون ودع زملاءه اليوم كما يقوم بتصوير فيديو إعلان رحيله عن الريدز وسينتقل رسميًا للاتفاق السعودي نهاية الأسبوع الجاري.

صاحب الـ33 عامًا سيمضي على عقد لمدة 3 سنوات مع الفريق الذي يدربه زميله السابق في الفريق ستيفن جيرارد.

وتشير التقارير أن الصفقة ستكلف الاتفاق قرابة الـ 15 مليون يورو.

كان هندرسون انضم إلى ليفربول قادما من سندرلاند الإنجليزي 2011 وخلف جيرارد كقائد في ملعب "أنفيلد" عام 2015.

هندرسون لعب 12 موسمًا مع النادي الإنجليزي وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة حيث شارك في 492 لقاءً وسجل 33 هدفًا.