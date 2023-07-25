البنك الأهلى يكشف تفاصيل طرح شهادات دولارية (فيديو)

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إنه تم طرح شهادات دولارية للعملاء، سواء مصريين أو أجانب أو العاملين بالخارج لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف أبوالفتوح، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن البنك طرح شهادتين الأولى اسمها "الأهلي بلس" مدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 7% يصرف بنفس العملة ربع سنويًا، ويستطيع العميل أن يقترض 50% من قيمتها بحد أقصى يصل لـ10 ملايين جنيه، بسعر عائد 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

وتابع: الشهادة الثانية اسمها "الأهلي فورًا" بعائد 9%، ويحصل على الفائدة الخاصة بالشهادة لمدة 3 سنوات مقدمًا، ويستطيع العميل من خلالها الاستفادة من التدفقات المالية الخاصة به.

بعض العملاء يحتفظون بالعملة الأجنبية في منازلهم

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي، أن الشهادة الدولارية جاذبة لعملاء البنك، معقبًا: "بعض العملاء يحتفظون بالعملة الأجنبية في منازلهم، لذلك تم طرح شهادات دولارية بعائد أعلى لجذبهم".