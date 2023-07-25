الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد الجارحي: حريصون على صناعة الأمل من خلال دعم النماذج الشبابية المتميزة

النائب محمد الجارحي
النائب محمد الجارحي

نظمت مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي- اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم عدد من الطالبات والمتميزات من متحدي الظروف الاجتماعية وذوي الهمم، وحضر الحفل النائب محمد الجارحي الرئيس التنفيذي والأمين العام للمؤسسة وعدد من أهالي المكرمات وبعض أعضاء مجلس الأمناء والعاملين بالمؤسسة.

وضمت قائمة المكرمات كل من؛ الطالبة أميرة شعبان غانم عبد الباقي، والتي التحقت بكلية الطب جامعة الفيوم من خلال فصول محو الأمية وثانوية عامة نظام منازل، والطالبة سعاد مصطفى صابر مصطفى، والتي حصلت على الميدالية الذهبية من مسابقة آيسف للعلوم والتكنولوجيا لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالبة ميادة خالد محمد محمود لحصولها على المركز الأول بالثانوية الأزهرية (قسم أدبي) مكفوفين، والطالبة هبة ربيع السيد ربيع لتفوقها العلمي والفني والمشاركة الفعالة في احتفالية قادرون باختلاف (مكفوفين).

“الجارحي” يعلن تبني وتكريم عدد من الطالبات والمتميزات من ذوي الهمم

وأعرب النائب محمد الجارحي، عن سعادة وفخر مؤسسة الجارحي باستقبال هذه النماذج الطلابية والشبابية المتميزة وتكريمهن؛ لتفوقهن العلمي وتميزهن في عدد من المجالات، مؤكدًا أن رؤية مؤسسة الجارحي تقوم على الاهتمام ببناء الإنسان المصري وتمكينه من العمل والإبداع والعطاء المجتمعي، وأن نهضة مصر لن تتحقق إلا من خلال صناعة الأمل وإبراز النماذج والتجارب المتفردة لتكون قدوة لشباب مصر، مشددًا على استمرار دعم مؤسسة الجارحي للشباب المتميزين في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

واختتم “الجارحي” كلمته للمكرمات بدعوتهن للاستمرار في المثابرة والاجتهاد في مسيرتهن العلمية والعملية بنفس الحماس، فمصر تحتاج للمبدعين والمتفوقين في كل المجالات؛ لرفع اسم الوطن، وأن الظروف الصعبة أو الإعاقة قد تكون دافعًا لتحقيق مزيد من النجاح والتفوق. كما أثنى على أسر المكرمات وأشاد بهم.

جدير بالذكر أن مؤسسة الجارحي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلنت في 4 يوليو، عن تبنيها الطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني الطالبة علميًا ومعيشيًا لظروفها الأسرية الصعبة ودعمًا لتفوقها العلمي. كما تتبنى المؤسسة عددًا من الرياضيين والموهوبين المصريين لدعمهم في المنافسات الدولية وتعزيز القوة الناعمة المصرية.

مؤسسة جمال الجارحي التحالف الوطني للعمل الأهلي الظروف الاجتماعية الامين العام احتفالية الطالبة أميرة شعبان

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

الفرصة الأخيرة.. تنبيه عاجل من مدرسة المتفوقين للبنين في عين شمس

بعد وفاته.. أسرة ضحية قاتل زوجته بالفيوم: "عدالة السماء بردت قلبنا"

مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة

تجديد الثقة فى مديرى أمن القاهرة والجيزة وقطاعى الأمن الوطنى والإعلام

تنقلات الداخلية.. "محمود أبوعمرة" سجل أمنى حافل بالنجاحات من القاهرة للإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا