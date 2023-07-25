الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من "حياة كريمة": الرئيس السيسي أنقذنا من جشع التجار

جريدة الدستور

لم تغفل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تقديم الدعم للسكان الفقراء داخل القرى النائية والأكثر احتياجًا حيث عملت على توفير كراتين المواد الغذائية، وتوزيعها على المستحقين من الأسر، كما قامت بإنشاء معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ لمواجهة موجة الغلاء وجشع التجار، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة، بسبب قلة السلع الغذائية داخل قراهم.

السيسى أنقذنا من جشع التجار وموجة الغلاء

"آمال أبو الفضل" تقطن في قرية سمنود بمحافظة الغربية، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية هي وسكان القرية من جشع التجار وغلاء الأسعار وذلك جعلها لا تستطع توفير احتياجاتها من الطعام وتمنت فقط أن تنتهي تلك المشكلة وأن تستطع توفير الطعام، وأثناء جلوسها داخل منزلها جاءت المبادرة الرئاسية ووفرت الطعام بأسعار مخفضة لسكان القرية.

وقالت "آمال" لـ"الدستور"إن "حياة كريمة" قامت بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الفقراء القاطنين داخل القرية، كما أنها أقامت معارض سلع غذائية بأسعار مخفضة لخدمة السكان وذلك أنقذ السكان من جشع التجار وموجة الغلاء.

وأوضحت أن حياة كريمة وفرت له جميع السلع الغذائية التي تحتاج إليها يوميًا بعد أن استغل التجار الظروف العالمية وضاعفوا الأسعار بحجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل  فيها على سلع غذائية مجانية من مبادرة حياة كريمة،حيث إن المبادرة تقوم بتوفير السلع الغذائية بالمجان في الأعياد وفى شهر رمضان وتوفر الأغطية في الشتاء» موجهة الشكر للرئيس السيسى الذي يولى أهمية كبيرة للبسطاء ويسعى جاهدًا لتوفير العيش الكريم لهم، ويقوم بمحاربة استغلال التجار، كما وجهت الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا المساعدات والخدمات لسكان القرية ووفروا لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر. 

المبادرة حياة كريمه القرى المستحقين الأسر

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

تجديد الثقة في اللواء محمد عبدالله مديرًا لمباحث العاصمة

"عمولات غير مشروعة"| شبكات نصب تدعى قدرتها على استخراج أوراق إقامة الأجانب.. وخبراء: العقوبات رادعة

"4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي".. البنك الأهلي يكشف مفاجأة (فيديو)

في ذكرى وفاته.. تعرف على أعمال الراحل فاروق الفيشاوي وزيجاته

اللواء محمد مصطفى ضبش مديرًا لأمن المنيا.. أبرز المعلومات عنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا