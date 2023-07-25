مستفيدة من "حياة كريمة": الرئيس السيسي أنقذنا من جشع التجار

لم تغفل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تقديم الدعم للسكان الفقراء داخل القرى النائية والأكثر احتياجًا حيث عملت على توفير كراتين المواد الغذائية، وتوزيعها على المستحقين من الأسر، كما قامت بإنشاء معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ لمواجهة موجة الغلاء وجشع التجار، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة، بسبب قلة السلع الغذائية داخل قراهم.

السيسى أنقذنا من جشع التجار وموجة الغلاء

"آمال أبو الفضل" تقطن في قرية سمنود بمحافظة الغربية، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية هي وسكان القرية من جشع التجار وغلاء الأسعار وذلك جعلها لا تستطع توفير احتياجاتها من الطعام وتمنت فقط أن تنتهي تلك المشكلة وأن تستطع توفير الطعام، وأثناء جلوسها داخل منزلها جاءت المبادرة الرئاسية ووفرت الطعام بأسعار مخفضة لسكان القرية.

وقالت "آمال" لـ"الدستور"إن "حياة كريمة" قامت بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الفقراء القاطنين داخل القرية، كما أنها أقامت معارض سلع غذائية بأسعار مخفضة لخدمة السكان وذلك أنقذ السكان من جشع التجار وموجة الغلاء.

وأوضحت أن حياة كريمة وفرت له جميع السلع الغذائية التي تحتاج إليها يوميًا بعد أن استغل التجار الظروف العالمية وضاعفوا الأسعار بحجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها على سلع غذائية مجانية من مبادرة حياة كريمة،حيث إن المبادرة تقوم بتوفير السلع الغذائية بالمجان في الأعياد وفى شهر رمضان وتوفر الأغطية في الشتاء» موجهة الشكر للرئيس السيسى الذي يولى أهمية كبيرة للبسطاء ويسعى جاهدًا لتوفير العيش الكريم لهم، ويقوم بمحاربة استغلال التجار، كما وجهت الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا المساعدات والخدمات لسكان القرية ووفروا لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.