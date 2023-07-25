الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرئيس التنفيذى للبريميرليج عن الدورى السعودى: يريدون أن يكونوا ضمن أفضل 10 دوريات بحلول 2030

الدوري السعودي
الدوري السعودي

أكد ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه لا يشعر بالقلق بشأن الصعود السريع لكرة القدم السعودية، مشيرًا إلى أن الأمر يستغرق الكثير من الوقت لكي تصبح قوة مهيمنة.

وتقدم الهلال السعودي بعرض إلى باريس سان جيرمان بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يتبقى له عام واحد في عقده مع بطل الدوري الفرنسي، وجرى السماح له بإجراء محادثات مع الفريق السعودي. 

وانضم القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي والنجم الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة بالفعل، كما تولى ستيفين جيرارد تدريب الاتفاق الذي اقترب من التعاقد مع جوردان هندرسون قائد ليفربول. 

قال ماسترزلإذاعة BBC البريطانية اليوم: "إنه شيء يحدث بوضوح، دوري المحترفين السعودي يرغب في أن يصبح من بين الدوريات العشرة الكبرى بحلول عام 2030".

أضاف: "إنهم يستثمرون في اللاعبين والمدربين في محاولة لتعزيز صورة الدوري والأندية". 

وتابع: "احتجنا 30 عاما لكي نصل إلى هذه المكانة من حيث الملف الشخصي والقدرة التنافسية وتدفقات الإيرادات التي لدينا". 

وختم بالقول "لا أشعر بقلق بالغ في الوقت الراهن، لكن بالطبع الأندية السعودية لديها الحق في شراء لاعبين مثلما يحدث في أي دوري آخر".

الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي يتشارد ماسترز السعودية الهلال كرة القدم السعودية

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