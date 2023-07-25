إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بحي أول الإسماعيلية

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢١ لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٨ إلى ٢٨ يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق حيّ أول الإسماعيلية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢١ عن إزالة ١٠ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة ٣ حالات تعدٍّ على أرض أملاك الدولة بولاية المحافظة، على مساحة ٤٠م، عبارة عن فرش كراسي وترابيزات وفاصل.

‏

كما تم إزالة عدد ٢ حالة تعدٍّ لأعمال مخالفة، على مساحة ١٦٠ م، عبارة عن تند.

وعلى جانب آخر، تم غلق عدد ٥ محال تجارية؛ وذلك لأنها تُدار بدون ترخيص.

ووجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.