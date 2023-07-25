الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ2.721 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

ارشيفية
ارشيفية

شهدت الساعات الماضية، ارتفاعًا في أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، ليسجيل 2.721 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لـ2.721 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية 

ووفقًا لموقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي عن السعر الحالي بمتوسط 2.83 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى نهاية عام، ونتوقع أن يبلغ السعر ذروته عند مستويات 3.44 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول نهاية العام الجاري

وتتصاعد التوقعات بأن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي إلى 107 مليارات قدم مكعب في اليوم بحلول ديسمبر المقبل. وذلك بانخفاض بمقدار 2.1 مليار قدم مكعب في اليوم مقارنة بشهر ديسمبر 2022. أخيرًا، من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 102.6 مليار قدم مكعب في اليوم في الفترة من يوليو الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2023.

وارتدت الأسعار الفورية للعقود الآجلة للغاز الطبيعي، حيث تتنامى التوقعات بأن السعر بدأ بالفعل يشق سعره للصعود، بفعل ارتفاع درجات الحرارة لدرجات قياسية غير مسبوقة ونمو المخزون الأمريكي من الغاز الطبيعي دون التوقعات يؤيد دعم السعر، ويضيف قوة وتفاؤلًا لمضاربي الغاز الطبيعي.

اسعار الغاز الطبيعي العالمية إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أسعار الغاز الطبيعي البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول الغاز الطبيعي العالمي الغاز الطبيعي الطاقة الأمريكية

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