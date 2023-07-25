الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حفل هشام عباس خلال مهرجان "الصيف الدولي" بمكتبة الإسكندرية

هشام عباس
هشام عباس

يستعد النجم هشام عباس، للقاء جمهوره السكندرى، من خلال حفل غنائي ضخم يحييه رفقة فرقته الموسيقية، يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس المقبل على مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، الذى تنطلق في الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، تحت رعاية أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

سعر تذكرة حفل هشام عباس بمكتبة الإسكندرية

وقد طرحت إدارة المهرجان التذاكر الخاصة بالحفل بفئة واحدة قدرها 250 جنيهاً، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة "كامل العدد" خاصة وإن نفدت معظم التذاكر فور طرحها.

ويتم بيع التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان، أو من خلال شباك التذاكر بمقر مكتبة الإسكندرية، من الأحد إلى الخميس، من الساعة ١٠,٠٠ صباحًا إلى ٦,٣٠ مساءً، ويوم السبت من الساعة ١٠,٠٠ صباحًا إلى ٢,٠٠ ظهرًا، ويظل شباك التذاكر مفتوحًا يوم الفعالية من الساعة ١٠,٠٠ صباحًا (ما عدا يوم الجمعة من الساعة ٢,٠٠ ظهرًا) إلى بدايتها.

برنامج حفل هشام عباس بمكتبة الإسكندرية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويتغنى خلاله هشام بباقة متنوعة من أشهر أعماله منها ما تبطليش، فاكر أيام لمتنا، شوفي، جمالك خطر، وأنا أعمل أيه، عيني، عنيها السود، فينه، وناري نارين، قول عليا مجنون، وبتقولي، جوه في قلبي، كده رضا، لما تكون وحشاني، زمان وأنا صغير، يا ليلة، جمالك خطر، شاري بالغالي، أغلى من العين، واهربي وغيرها.

وكان هشام عباس، أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا على شواطئ العريش بشمال سيناء، على هامش فعاليات بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية تحت شعار "مبادرة وطن واحد" في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء محافظة شمال سيناء.

أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية التفاصيل الكاملة النجم هشام عباس بمكتبة الإسكندرية هشام عباس حفل هشام عباس شباك التذاكر مهرجان الصيف الدولي

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