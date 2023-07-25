برلمانى: توقعات بزيادة إقبال المصريين بالخارج على الشهادات الدولارية

قال محمد فوزي، عضو مجلس النواب، إن إعلان بنكي مصر والأهلي عن إصدار شهادات ادخار دولارية بفائدة 7 و9%، ستخفف كثيرًا من حدة النقص في النقد الأجنبي، إلا أنها لن تمنع السوق السوداء المتشعبة التي تتطلب إجراءات خاصة للقضاء عليها.

وتوقع عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلقي هذه الشهادة إقبالًا من المواطنين خاصة المصريين بالخارج، مشيرًا الى أهمية إطلاق حملات للتوعية بأهمية دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات الدولارية.

وأكد "فوزي" أن هناك عدة أفكار لتوفير العملة الصعبة من بينها الشهادات الادخارية، والتصدير، وكذلك الاستيراد بحيث يتم تحديد ضوابط وقواعد للاستيراد تمكن من زيادة الدخل من العملة الصعبة بوضع وديعة دولارية للاستيراد.

شهادات دولارية جديدة

وطرح بنكا الأهلي ومصر اليوم الثلاثاء، شهادات دولارية بعائد يصل لنحو 27% مدفوع مقدمًا عن 3 سنوات، بدوريات صرف عائد شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، وبحد أدنى لربط الشهادة نحو 500 دولار أمريكي.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها، ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة الى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في إصدار الشهادتين، وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

الشهادة الدولارية الأولى

"الأهلي بلس" وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوي، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

الشهادة الدولارية الثانية

"الأهلي فورًا" وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.