الكرملين: بوتين يعتزم زيارة الصين في أكتوبر المقبل

أعلن الكرملين، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة الصين في أكتوبر القادم.

في السياق، قام فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بزيارة بلعام تجلي دير المخلص البطريركي.

خلال زيارة بلعام تجلي دير المخلص البطريركي. مع رئيس جمهورية بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو.



زار فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو على وجه الخصوص، الكنيسة الرئيسية للدير كنيسة تجلي كاتدرائية المخلص ، حيث يتم حفظ رفات مؤسسي الدير القديس سرجيوس والألمان.

ثم زار زعماء روسيا وبيلاروسيا سكيتي سمولينسك ، آخرها التي بنيت على فالعام ، حيث حضروا صلاة في كنيسة سمولينسك أيقونة أم الرب وتجولوا في الكنيسة.

كما زار الرؤساء سقيفة القديس فلاديمير حيث تفقدوا كنيسة الأمير الكبير فلاديمير على قدم المساواة مع الرسل.

يعد دير فالعام من بين الأديرة المقدسة في روسيا. يزورها أكثر من 100000 حاج وسائح كل عام.

ورافق حاكم سان بطرسبرج ألكسندر بيجلوف قادة روسيا وبيلاروسيا في متحف البحرية بينما قدمت كسينيا شويغو ، رئيس مكتب مشروع مجموعة جزيرة الحصون ، تعليقًا.

تم بناء المجمع الحديث الذي يضم متحف Naval Glory ومركز المؤتمرات والمعارض على قاعدة ترسانات مدفعية الحرب العالمية الأولى التي تم تجديدها.

وسيخصص المجمع لتاريخ وتطور الأسطول الروسي ومن المقرر افتتاح منطقة المعرض في يوم البحرية الروسية في 30 يوليو 2023.

محور المتحف هو K-3 Leninsky Komsomol أول غواصة نووية في الاتحاد السوفيتي والثالثة في العالم التي سيتم عرضها داخل المبنى. سيتمكن الزوار من رؤيته اعتبارًا من أواخر عام 2023.

لا يزال إنشاء مجموعة السياحة والترفيه في جزيرة الحصون قيد التقدم منذ عام 2019 ، عندما أصدر الرئيس تعليمات لإنشاءها. يهدف المشروع إلى التطوير الشامل لمدينة كرونشتاد والحفاظ على تراثها التاريخي وتحسين نوعية حياة سكانها.

و تم بالفعل افتتاح مجمع تدريب Real Heroes Camp والمتحف ومنتزه التاريخ. من المقرر الانتهاء من ترميم حصون كرونستادت الثلاثة - كرونسلوت وبيتر الأكبر والإمبراطور ألكسندر الأول بحلول 2025.

تم وضع حجر الأساس لكاتدرائية ستافروبيجيال البحرية في مدينة حصن كرونشتاد بمرسوم من الإمبراطور نيكولاس الثاني في 1903 للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية للأسطول الروسي وتم تكريسه في حضوره عام 1913 وتعتبر الكاتدرائية من أهم المعالم المعمارية الروسية وتجذب انتباه السياح والحجاج.