الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: نحن أمام موجة تضخمية ستدفع البنوك المركزية لمزيد من التشديد النقدي

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك تأثر واضح وارتباط وثيق ما بين تحركات أسعار الفائدة في المناطق المؤثرة في الاقتصاد العالمي وما بين عدد من الأسواق الناشئة في نفس التوقيت.

وأضاف عبد الله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بالنسبة للاقتصاد الأمريكي في حدود ضئيلة جدًا، ولكنها مبشرة لأنها موجبة، لافتًا إلى أن هناك نمو ولكن بشكل حذر، فقد يتعرض إلى حالة من الانكماش مرة أخرى.

وتابع: "نحن أمام حالة من الترقب الشديد جدًا خاصة في التوقيت الحالي مع الارتباط الكبير بالوضع في أوروبا بشكل عام"، منوهًا بأنه إذا لم تصل الأطراف المتنازعة في أوروبا إلى حل لمشكلة الحبوب والإفراج عن الشحنات، فنحن أمام موجة تضخمية سوف تدفع البنوك المركزية إلى مزيد من التشديد النقدي إلى حد كبير.

البنوك المركزية تسعى بشكل أساسي لرفع أسعار الفائدة

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنوك المركزية تسعى بشكل أساسي لرفع أسعار الفائدة، أملًا في خفض معدلات التضخم والوصول بها إلى المستوى المستهدف من أجل المستوى العام للاستهلاك والمستوى العام للنشاط الاقتصادي ككل.

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