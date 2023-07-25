الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد انهيار شرفته.. النيابة الإدارية تعاين موقع عقار اللبَّان المنهار فى الإسكندرية

جانب من المعاينة
جانب من المعاينة

أجرت النيابة الإدارية بالإسكندرية - القسم الثاني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، معاينةً لموقع عقار اللبَّان والكائن برقم 9 شارع الخلعي، التابع لحي الجمرك بالإسكندرية، والذي انهارت إحدى شرفاته عصر أمس الاثنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

البداية مع تشكيل المستشارمحمد عبدالرسول، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية- القسم الثاني، فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشار "محمد عبدالعزيز - رئيس النيابة، الأستاذ أشرف العَزَب- رئيس النيابة، الأستاذ وائل سليمان- رئيس النيابة"، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي الجمرك، وسكرتير عام الحي، ومدير الإدارة الهندسية، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وأنه عصر يوم أمس الاثنين، سقطت الشرفة الخاصة بالدور الثالث علوي، مما أسفر عن وفاة اثنين من المواطنين "سيدة مقيمة بالعقار، وعامل صحي تصادف وجوده لإصلاح تسريب مواسير الصرف الصحي"، كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة بشرفة الدور الأول علوي عقب واقعة الانهيار.

تولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية– القسم الثاني التحقيق، حيث قرر وائل سليمان– رئيس النيابة، تكليف المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بإعداد تقرير حول أسباب انهيار الشرفة وحالة العقار حاليًا، واستدعاء مدير الإدارة الهندسية والمهندس المختص بالمنطقة، وجار استكمال التحقيقات.

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النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الادارية معاينة موقع عقار الإسكندرية انهارت إحدى شرفاته

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