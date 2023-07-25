تكلفت 1.1 مليار جنيه.. جهود الدولة في تطوير المدارس ضمن التنمية الشاملة بسيناء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول المدارس الجديدة المتعلقة بالتنمية الشاملة في سيناء.

التنمية الشاملة في سيناء "المدارس الجديدة":

بدأت الدولة منذ عام 2014 بتطوير الخدمات الأساسية، وتحسين مستوى معيشة أهالي سيناء، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تم تنفيذ 203 مشاريع إنشاء وتطوير الأبنية التعليمية بتكلفة 1.1 مليار جنيه لإتاحة التعليم الجيد لأبناء سيناء، إضافة إلى أن الأبنية الجديدة رفعت قدرات الاستيعاب بعد إضافة 36 ألف طالب ليصبح الإجمالي 168 ألف طالب.

وتم تطوير وإنشاء 151 مدرسة، وتم رفع عدد المدارس في كل مدن سيناء إلى 994 مدرسة.