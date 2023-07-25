الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تكلفت 1.1 مليار جنيه.. جهود الدولة في تطوير المدارس ضمن التنمية الشاملة بسيناء

تطوير المدارس
تطوير المدارس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول المدارس الجديدة المتعلقة بالتنمية الشاملة في سيناء.

 

التنمية الشاملة في سيناء "المدارس الجديدة": 

 

بدأت الدولة منذ عام 2014 بتطوير الخدمات الأساسية، وتحسين مستوى معيشة أهالي سيناء، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

كما تم تنفيذ 203 مشاريع إنشاء وتطوير الأبنية التعليمية بتكلفة 1.1 مليار جنيه لإتاحة التعليم الجيد لأبناء سيناء، إضافة إلى أن الأبنية الجديدة رفعت قدرات الاستيعاب بعد إضافة 36 ألف طالب ليصبح الإجمالي 168 ألف طالب.

 

وتم تطوير وإنشاء 151 مدرسة، وتم رفع عدد المدارس في كل مدن سيناء إلى 994 مدرسة.

التنمية الشاملة في سيناء سيناء التنمية الشاملة تطوير المدارس جهود الدولة جهود

مواد متعلقة

مراسل إكسترا نيوز: الجلسات الثرية للحوار الوطني تشهد حالة من تباين الآراء

طفرة غير مسبوقة.. جهود الدولة بملف الاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات

إقبال كبير من المصطافين على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

"إكسترا لايف": إقبال كبير من المصريين على ممشى العلمين السياحى

أحمد فهمى: لم أر مثل جمال البحر فى العلمين الجديدة (فيديو)

عميد كلية البحوث البيئية: عام 2024 سيشهد العديد من الظواهر المناخية

حازم إمام: الزمالك لديه مواجهات صعبة فى البطولة العربية (فيديو)

اللواء محمود العطار: لعبة الترايثلون لها مواصفات خاصة (فيديو)

الأكثر قراءة

التحقيق فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

تيسير مطر: الجلسات المتخصصة بداية حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا