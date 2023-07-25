جامعة المنصورة تكرم العلماء والباحثين بعيد العلم الرابع عشر (صور)

كرمت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، خلال احتفالية عيد العلم الرابع عشر، 75 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة، وجوائز الجامعة عن عام 2023 والعلماء الأكثر تأثيرًا فى قائمة استانفورد، الهيئات والأفراد، الحاصلين على دكتوراه ( DSC ) العلوم، أعلى تمويل لمشروع بحثى، أعلى العلماء تأثير فى قائمة Clarivate العالمية، جائزة روبرت لين كارول العالمية، أفضل مكتب لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا على مستوى الجامعات المصرية، حصول مجلة المنصورة للعلوم الأساسية والتطبيقية EGBAS على تصنيف Q3، أفضل الجامعات الحكومية فى مؤشر براءات الاختراع، كما تم تكريم العلماء والباحثين الفائزين بجائزة أفضل بحث علمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، مؤشر براءات الاختراع، جائزة جامعة الشارقة لأطروحات الدكتوراه فى العلوم الإدارية فى الوطن العربى، مبادرة شباب من أجل التنمية.





وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن احتفالية عيد العلم الرابع عشر لجامعة المنصورة تهدف لتكريم رموز جامعة المنصورة والذين سطروا أسماءهم فى سجل تاريخ جامعة المنصورة بالعلم والبحث العلمى.



وأشار إلى أن الاحتفال بعيد العلم هو تكريم للنبوغ، والتفوق، والاجتهاد في خدمة الوطن، وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتعليم والبحث العلمي في بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه.



كما عبر عن تطلعه لعلماء جامعة المنصورة ليسهموا بعلمهم وأبحاثهم في المجالات العديدة ذات الأولوية، فهم عماد النهضة العلمية والتعليمية التي نتطلع إليها ونحن على ثقة في قدرتهم عي مواصلة العطاء من أجل مصر وأبنائها مؤمنين برسالتهم النبيلة متحملين الأمانة والمسئولية بصدق باذلين من جهدهم وعلمهم من أجل مجتمعهم ووطنهم.



وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ، إلى تطور البحث العلمى فى السنوات الأخيرة نتيجة اهتمام إدارة الجامعة وقطاع الدراسات العليا والبحوث بتطوير البحث العلمي من خلال المزج بين خبرة شيوخ العلماء وهمة شباب الباحثين ، وطالب بتكثيف النشر الدولي في المجالات ذات الاهتمام العالمي للارتقاء بتصنيف الجامعة، كما أكد عل سعى الجامعة لتوفير بيئة مناسبة تستطيع مساعدة الباحثين على انتاج المزيد البحوث التى يتم نشرها دوليا فى مجلات عالمية.



كما أشاد بمعدلات النشر الدولى فى العديد من التخصصات جعلت الجامعة فى مقدمة الجامعات فى التصنيفات الدولية.



واستعرض الدكتور عمرو عوض منسق عام البحوث، حصاد قطاع البحوث حيث حققت الجامعة قفزة كبيرة في عدد الأبحاث وصولاً إلى نشر ٤٠٠٠ بحث دولي لعام ٢٠٢٢ بنسبة تطور بنسبة ٢٢٠٪؜ عن عام ٢٠١٨.



كما تطور نشر الأبحاث Q1 بنسبة ٣٢٠ من عام ٢٠١٨ حتى الآن بنشر ٢٠٨٧ بحث كما وصل دعم البحث العلمي إلى ٥٥ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ و حوافز نشر لاعضاء هيئة التدريس ٢٠ مليون جنيه كما وصل دعم المعامل البحثية الي ٢٧.٨ مليون جنيه



كما أدرجت مجلة جامعة المنصورة في قاعدة بيانات سكوبس وتم إدراج جامعة المنصورة كعضو متعاون في مفاعل سيرن، كما حققت الجامعة أعلي معدل نشر لكل عضو هيئة التدريس عن باقي الجامعات المصرية.



وعرضت الدكتورة منى الهلالى مدير مكتب التصنيف بجامعة المنصورة، تطور تصنيف الجامعة بالتصنيفات العالمية ومن أهمها تصنيف شنغهاى في عام 2022 نحجت جامعة المنصورة أنها تكون في الفئة من 600-700 على مستوى العالم كانت وتقدم ترتيب الجامعة دوليا ومحليا 200 مركز فى آخر 3 سنوات الأخيرة، طبقًا لتصنيف يو اس نيوز لعام 2023نجحت جامعة المنصورة أن تكون ضمن افضل 500 جامعة علي مستوي العالم وتكون في المرتبة 447 دوليا والمرتبة التانية علي المستوي المحلي وتقدمت الجامعة 186 مركز دولي مقارنة بعام 2020، طبقا لتصنيف THE IMPACT لعام 2023 نجحت جامعة المنصورة في التقدم 100 مركزًا دوليا لتكون من أحسن 301 الي 400 جامعة على مستوى العالم.

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