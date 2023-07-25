زياد السيسي يضمن ميدالية تاريخية لمصر ببطولة العالم للسلاح

ضمن زياد السيسي، لاعب منتخب مصر في سلاح السيف، الحصول على ميدالية تاريخية في بطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات التي تستضيفها ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 - 31 يوليو الجاري.

ونجح السيسي في تحقيق الفوز على بطل إيطاليا ميشيل جالو بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية في ربع النهائي ليتأهل لدور نصف النهائي ويضمن ميدالية تاريخية لمصر ببطولة العالم للسلاح.

ومن المنتظر أن يواجه السيسي في نصف النهائي ساندرو بازادي لاعب منتخب جورجيا الذي فاز في ربع النهائي على بطل اليابان كينتو يوشيدا.

وتمكن السيسي من تحقيق الفوز على نظيره المجري تاماس ديكسي بنتيجة 15-13 في ثمن النهائي بعد الفوز على نظيره ماتي سيدو لاعب منتخب رومانيا بنتيجة 15-11 في دور الـ32.

كما بدأ السيسي مشواره اليوم بفوز على نظيره أندري نيكولايس لاعب منتخب ايسلندا بنتيجة 15-7 بدور الـ64 الرئيسي.