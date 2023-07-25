رئيس وزراء اليونان يفجر مفاجأة بشأن حرارة "المتوسط"

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، إن البحر الأبيض المتوسط ​​بات "نقطة ساخنة لتغير المناخ"، لافتاً ان بلاده تواجه صيف صعب للغاية.

وأضاف ميتسوتاكيس:"سأقول أمر واضح للجميع، أن أمام ما يواجه الكوكب بأسره، خاصة البحر الأبيض المتوسط، والذي أصبح نقطة ساخنة لتغير المناخ، لا يوجد دفاع سحري لمواجهة تداعياته وإلا بهذا الأمر قمنا به”، لافتاً أن حكومته بذلت كل جهودها لمواجهة أزمة حرائق الغابات.

على مدار 8 أيام اندلعت الحرائق التي أجّجتها الحرارة المرتفعة مصحوبة بالرياح العاتية في جميع أنحاء اليونان حيث مزقت الغابات في جزر رودس وإيفيا وكورفو ودمرت الأراضي في بيلوبونيز وأدت إلى عمليات إجلاء جماعية من قبل المسؤولين لإبعاد السكان المحليين والسياح عن بؤرة الخطر.

إيطاليا تلحق باليونان

في جهة أخرى من البحر الأحمر، طوقت حرائق الغابات التي سببتها موجة حارة شديدة في باليرمو بإيطاليا، بعد أن قفزت درجات الحرارة في مدينة صقلية إلى 47 درجة مئوية (117 فهرنهايت) يوم الاثنين.

وأغلقت السلطات المحلية المطار مؤقتًا وجزءًا من الطريق السريع حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 55 حريقًا هائلًا في الجزيرة، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يصل المئات من رجال الإطفاء من مناطق أخرى في إيطاليا للمساعدة في مكافحة النيران.

وأفادت الأنباء أن امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا لقيت حتفها في سان مارتينو ديلي سكيل ، على بعد أميال قليلة من عاصمة صقلية، بعد أن أدى الاضطراب الناجم عن الحرائق إلى منع خدمات الطوارئ من الوصول إليها في الوقت المناسب.

وقال أحد سكان سان مارتينو ديلي سكيل لوكالة أنباء أنسا الإيطالية:"لم نر شيئًا كهذا من قبل". كنا محاطين بالنيران. لم نتمكن من الذهاب إلى أي مكان. قضينا الليل في الساحة. كانت هذه لحظات مروعة"، بحسب الجارديان البريطانية.

باليريمو تسجل درجات حرارة قياسية

تم إجلاء أكثر من 120 أسرة من منازلهم في مونديلو وكابو جالو وبوجيو ريدينت منذ يوم الاثنين، مع تقدم سحب من الدخان صوب وسط المدينة ودوي صفارات الإنذار لسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف في أنحاء العاصمة الصقلية.

ارتفعت درجات الحرارة في باليرمو، محطمة الرقم القياسي السابق للمدينة البالغ 44.8 درجة مئوية والذي تم تسجيله في عام 1999.

وقال المعهد الوطني للفيزياء الفلكية إنه تم تسجيل 47 درجة مئوية في محطة الطقس الرقمية الخاصة به في أعلى قصر Palazzo dei Normanni الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى في الساعة 3.42 مساءً بالتوقيت المحلي.

فيما أبلغت المستشفيات في جميع أنحاء المدينة عن ارتفاع حاد في عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية الطوارئ للأمراض المرتبطة بالحرارة.